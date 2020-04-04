تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: الجو العام ناري بامتياز ايجابي جدا مع احتمال حظوظ اكثر من العادة ظروف داعمة وواعدة بلافضل تعيش اوقاتا مميزة على انغام الشمس وعطارد من برجك والمثلث الفلكي الناري بين القمر من الاسد والشمس من برجك ما يعني تاثيرات رائعة هي المسيطرة فتتلون حياتك بالسعادة والمكاسب المعنوية والمالية فتكون بداية الاسبوع انطلاقة مهمة تجعلك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف المالية والمكاسب ويتناغم مع اهدافك وطموحاتك يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج العذراء الترابي اي البيت السادس بيت العمل والاهتمامات الذي ويشير الى فترة اكثر من رائعة ومثمرة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف فتنطلق في بدايات جديدة لكن عليك ان تفاوض بهدوء ودبلوماسة بين الثلاثاء والخميس تحت تاثير القمر المتنقل في برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يسبب لك التعب والمسؤوليات لذلك خفف من مزاجيتك وحاول ان تضبط نفسك اكثر عن الخلافات والجدالات وكن حريصا على حقوقك ودقق في كل التفاصيل.تختم الاسبوع بطريقة ممتازة وتدخل في عطلة اسبوع مناسبة ولطيفة جيدة وواعدة على كافة المستويات مع انتقال القمر الى العقرب فتعود المياه الى مجراها الطبيعي. كما تحمل لك عطلة الاسبوع المفاجآت الحلوة والتفاهم مع من حولك تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الامور وتدخل مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة اسبوع جيد عليك ان تعرف كيف تتصرف كي تستفيد من التاثيرات الايجابية.

عاطفياً: تبدأ الاسبوع مع فرح وسعادة ما يجعلك تقرّب وجهات النظر وتلتقي مع الحبيب حول نقاط مشتركة جديدة. إنها فترة مناسبة جداً للمسامحة والمصالحة .بحيث يشكل كوكب الزهرة من برج الجوزاء الصديق طالعا مهما مع برجك فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومانسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك.

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