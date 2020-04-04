"وفرة في الكالسيوم وفيتامين وله نكهات".. 4 بدائل طبيعية للحليب الحيواني

البحث عن نكهات جديدة ومختلفة للأطعمة والمشروبات ومن بينها الحليب، دفع العديد من الأمهات في البحث عن بدائل طبيعية وصحية للألبان الحيوانية.

وفيما يلي 4 بدائل للحليب والخصائص التي تميز كل منهما، وفقا لموقع "Medical news today" الطبي.

حليب الصويا

يعد حليب الصويا المستخلص من حبوب ذلك النبات من أكثر البدائل استخداما، وتقترب مكوناته الغذائية من حليب الأبقار، ويحتوي الكوب الواحد منه على 10 جرامات من عنصر البروتين، بالإضافة إلى وفرة الكالسيوم وفيتامين "A" و"D"، ويساعد حليب الصويا في الوقاية من أمراض القلب، كما يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وتنتج بعض الشركات ذلك الحليب بنكهتي الفانيلا والشوكولاتة.

حليب اللوز

يتميز حليب اللوز بقوام متماسك يشبه الكريمة، ويصنع من الماء وخلاصة الحبات المطحونة للوز، ويحتوي الكوب الواحد منه على نسبة 50% من فيتامين "E".

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حليب جوز الهند

حليب جوز الهند به نسبة عالية من الدسم، كما أن طعمه يشبه البندق، ويحتوي على جرام واحد فقط من البروتين و100 ملي جرام من الكالسيوم في الكوب الواحد.

حليب القنب

يتمتع حليب القنب المستخلص من ذلك النبات الأخضر الذي يشبه أوراق النخيل بنسبة جيدة من الأحماض الدهنية والبروتين، وينصح الأطباء الأشخاص الذين لديهم حساسية من الصويا بتناوله.