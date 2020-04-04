خليكي تريندي.. طريقة عمل الفطير بالجبنة

أصبح الفطير بالجبنة والفلفل هو ترند مجموعات الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لعمل الفطير المحشي جبنة. المقادير 3 أكواب دقيق. كوب ماء. ملح. ملعقة كبيرة سكر. 1/2 كيلو زبدة، للفرد. الحشو جبنة موتزاريلا. Advertisements جبنة رومى مبشورة. فلفل أخضر، وملون. طريقة التحضير تعجن كل مقادير الفطير جيدا وتترك لترتاح. تفرد العجينة بالنسابة، وتوضع عليها الزبدة المذابة طبقة خفيفة. تطبق العجينة، وبين كل طبقة تدهن زبدة. تحشى بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل اللمون، ويمكن إضافة جبن كريمي مثل الكيري. يفرد الفطير صينية ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين وتسوى باليد كي تلتصق الطبقتين. تدخل الفرن حتى تمام التسوية، وتصبح ذهبية اللون.

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