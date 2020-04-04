مضاد للالتهابات.. فوائد صحية لتناول الباذنجان

يتمتع الباذنجان بشعبية كبيرة، ويعد مكون أساسي في العديد من الوجبات والمقبلات، لمذاقه المميز، في ظل عدم معرفة الكثيرين فوائده الصحية على جسم الإنسان.

وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لتناول الباذنجان، وفقا لما ذكره موقع "كير 2 Care" المعني بالشؤون الصحية.

خفض الوزن

الباذنجان الواحد يحتوي فقط على 35 سعرة حرارية ومجموعة وفيرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لذا يجب تناوله مشويًا، وتجنب قليه في الزيت الساخن أو تقطيعه وتركه في الهواء فترة دون غلاف يحميه، كما يجب إضافة بعض الملح للباذنجان بعد تقطيعه إلى شرائح وتركه 30 دقيقة، حيث لمنعه من امتصاص الدهون أثناء القلي.

مضاد للالتهابات

يمنع تكديس السموم، ويحمي من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، ويساعد على التخلص من المعادن السامة بالجسم، مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص، حيث يعتبر الناسونين عنصرا هاما لمقاومة الالتهابات.

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تنظيم ضغط الدم ومرض السكري

يساعد الباذنجان على تنظيم ضغط الدم، والحد من ارتفاع مستوياته، فضلا عن التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما يحتاجه مرضى السكري من النوع 2.

الحفاظ على صحة المخ

يعمل الناسونين المتواجد في الباذنجان على حماية أغشية خلايا المخ الدهنية، والحفاظ على صحته.

امتصاص الحديد

أكدت دراسات علمية، أن الباذنجان يساعد الجسم على امتصاص الحديد، حيث يساعد في عملية انتقال الأكسجين في الدم وتقوية جهاز المناعة.