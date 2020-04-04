للرجال في الحظر.. طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها خطوات تحضير مكرونة بصلصة الزيتون.

وفيما يلي خطوات تحضير مكرونة بالصلصة والزيتون، على طريقة الشيف الشربيني، التي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة":

مقادير المكرونة بصلصة والزيتون

مكرونة

فلفل أسود

زيتون أخضر وأسود

فلفل ألوان

روزماري

كزبرة خضراء

ثوم

زعتر

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صلصة طماطم

زبدة

ملح

طريقة التحضير المكرونة بصلصة والزيتون

- سلق المكرونة في ماء مغلي مع إضافة الملح.

- خلط زبدة مع الطماطم والزعتر والثوم المفروم والزيتون والكزبرة الخضراء والروزماري في طاسة متوسط الجحم على النار.

- إضافة المكرونة المسلوقة على الخليط وتقلبيها.