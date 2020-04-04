توقعات الأبراج اليوم 4-4-2020: فرصة جيدة لـ الأسد.. والميزان يواجه صراعا

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscope".

برج الحمل:

إذا كان لديك أطفال، فقد تشعر بالإرهاق والتعب. إذا لم يكن، فربما يكون لقيود ومتطلبات حياتك المهنية تأثير كبير على عقلك. لا تقلق، هذه المشاعر ستمر

برج الثور:

تشعر بالغضب مؤخرًا، لا تقلق، لأن مزاجك السيئ لن يستمر. هذا الموقف لا يشبهك. يلاحظ زملاء العمل تغيرك في الشخصية ولكنهم ما زالوا يعاملونك بعين الاعتبار والاحترام

برج القوس:

هذا يوم للتفكير في حياتك الخاصة، حتى إذا لم يتم العثور على الإجابات اليوم، فسيكون من المفيد ببساطة طرح الأسئلة

برج السرطان:

لديك رغبة في اختراع أشياء جديدة، لكن اعلم أن التركيز هو مفتاح الإنجاز. تخلص من عوامل التشتت حولك مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها، وقد تفاجأ بثروة الإلهام التي تأتي إليك

برج الأسد:

يمثل اليوم فرصة جيدة للتخلص مما يحبطك أحيانًا. حقق غرائزك قليلاً وانظر ماذا يحدث. من المؤكد أنك تستحق بعض المرح بين الحين والآخر

برج العذراء:

الإلهام يحدث لك اليوم لتجديد قدرتك، وتخفيف عبء عملك، والإلهام في المنزل لا تقل أهمية عن المساواة في مكان العمل

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برج الميزان:

هناك بعض الاحتمال لوجود صراع مهني طفيف. قد تضطر إلى التعامل مع زميل فظ في طبيعته، دافع عن نفسك بأسلحتك المفضلة - الصمت والضحك، ودع خصمك يتشابك مع نفسه في محاولات يائسة لتبرير سلوكه

برج العقرب:

قد تشعر اليوم بشكوك حول مظهرك، هل تشكك في جاذبيتك أو قدرتك على ترك انطباع عن شخص مميز؟ القرار الذي تتخذه في نهاية اليوم سيخفف من هذه المخاوف

برج القوس:

هذا اليوم مهم للتفكير في حياتك الخاصة، ولديك القدرة على خلق تناغم أكبر في المنزل، وتحديداً في علاقتك

برج الجدي:

يمكن أن يكون اليوم يومًا مريحًا، شريطة أن تبذل الجهد اللازم للتعامل مع القيود المادية

برج الدلو:

لقد قمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتحليل علاقاتك على مستوى عميق، قد يجذبك أشخاص جدد يتمتعون بصفات جذابة لإحداث تغيير. ولكن هل هذا هو الوقت المناسب في حياتك لبدء صداقات أو علاقات حب؟ هذه أسئلة جديرة بالاهتمام لطرحها

برج الحوت:

اليوم تستيقظ بقلب خفيف وطاقة لا حدود لها، ستكون في ذروتها، فلماذا لا تستخدمها لصالحك؟ إذا كنت تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة، فافعل ذلك اليوم