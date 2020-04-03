نصائح ذهبية.. واجه فيروس كورونا على طريقة أبلة فاهيتا

قدمت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أمس، أولى حلقات برنامجها "لايف من الدوبلكس"، وأوضحت خلال الحلقة أنها عادت للشاشة بعد الملل الذي شعرت به جراء الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، والمسبب لـ "كوفيد 19"، فقررت أن تظهر مجددا على الشاشات، وذلك عبر فضائية "ON".

وخلال البرنامج، قدمت فاهيتا نصائحها الكوميدية خلال الحقة للوقاية من فيروس كورونا وهي:

- متنزليش الشارع غير للضرورة القصوى، لو شبشبك وقع من البلكونة أو جوزك انتحر.

- الكوارنتينا يحب اللمة، مش هقولك 3 وجبات، بس متزوديش عن 5 عشان لو ربنا كتب وفي مصيف في 2022 تلحقي تخسي.

Advertisements

- اتعلموا حاجة أونلاين، ندى بسيوني عاملة كورسات تنويم مغناطيسي تحفة.

- الماسك بيتلبس مرة واحدة وبيترمي مش بيتغسل ويتغلي مع الغيارات.

- اطلعي من جروب الماميز وتاخدي العيال من المدرسة دي وانتي خارجة في إيدك مش ناقصين رعب.

- لكل المتجوزين، معلش نستحمل بعض اليومين دول، المأذون إجازة والمحاكم قافلة.