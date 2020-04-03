وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة مؤثرة لوالدها في عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستنجرام".
وشاركت الشربيني، صورة قديمة لوالدها وهو على مركب في نيل أسوان مرفقة بمعايدة بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت في تعليقها على الصورة،: "لطالما كنت الأب الأكثر دعما وودا في العالم، عيد ميلاد سعيد لك، أنت حقا مصدر إلهام وصديق ومعلم أنت فريد من نوعك، دائما ما تجعلني أشعر بالأمان والحب غير المشروط".
وأكملت: "أريد المزيد من السنوات لقضاءها معك، يا رب السنوات القادمة من حياتك تكون مليئة بالسعادة والفرح اللامحدود أحبك إلى ما لا نهاية وما بعدها، تجعلني أشعر بالامتنان ليس فقط لأنك أب رائع ولكن أيضا لأنك إنسان مثالي، نعمة أن أكون جزءا منك، شكرا لأنك سوبرمان في حياتي، أحبك يا أبي".
المنشور تفاعل معه عدد كبير من جمهور ومتابعي دينا على الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "ربنا يخليهولك"، و"كل سنة وهو طيب بجد"، و"ربنا يخليه ليكي انتي واخواتك"، و"باباكي كان قمر"، و"هو اكيد كدة علشان انتي روحك وقلبك جميل اكيد دة اكتساب وتربية".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من دينا الشربيني لوالدها في عيد ميلاده: أحبك إلى ما لا نهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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