مجدي كامل يحتفل بعيد ميلاد مها أحمد على نغمات "أجمل إحساس في الكون" (فيديو)

احتفل الممثل مجدي كامل بعيد ميلاد زوجته الفنانة مها أحمد على طريقته الخاصة عبر صفححته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مجدي كامل فيديو مجمع به صوره برفقة زوجته مها أحمد، وفي الخلفية أغنية إليسا الشهيرة: "أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك".

واحتوى الفيديو على مجموعة من صور الثنائي الرومانسية بداية من الزواج وحتى إنجابهما الأطفال، وأرفق كامل الفيديو بتعليق، "ما شاء الله، الله أكبر".

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وأكمل تعليقه على الفيديو، "الزوجه والحبيبه بنت البلد الجدعة الطيبة الحزينة أم قلب كبير هي السند، والصديق والاخت والحبيبة رفيقه الكفاح ربنا يخليكي لينا ولبيتك".

وأضاف، "يديم المحبة والستر والصحة علينا ويبعد عنا العين والحسد ويارب دايما متجمعين علي الخير وحب الناس والرضا والتسامح والسعادة، لولاكي ماكنت أنا".

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل متابعي مجدي كامل، عبر الإعجابات والتعليقات التي هنأت مها بعيد ميلادها.