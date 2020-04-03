وجهت الفنانة زينة، رسالة غامضة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت: "من فضلكم حد يرجعني زمن الأبيض والأسود، لا دي أرضك ولا ده زمنك يا زونز"، مرفقة صور لها "أبيض وأسود".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حاز على ما يتجاوز الـ23 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا زينة"، و"عايزة تسيبنا وتروحي فين؟"، و"لا خليكي معانا".
يشار إلى أنه في مارس الماضي، وجهت الفنانة زينة، رسالة لوالدها الراحل، عبر "إنستجرام"، من خلال نشر صورة له، معلقة: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي 12 سنة ماشفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض، أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة لجمهورها: حد يرجعني زمن الأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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