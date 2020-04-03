الامارات | بالفيديو.. حسين الجسمي لا يغيب عن مصر حتى في حظر التجوال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حسين الجسمي لا يغيب عن مصر حتى في حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس لقطات فيديو من كافة محافظات مصر أثناء حظر التجوال في الفترة المسائية وتواجد الشرطة المصرية في الطرقات، وظهرت لقطات عدة لمصريون يغنون لمصر ويشكرون الأطباء على ما يقومون به وخاصة في الإسكندرية، كما كان الفنان الإماراتي حسين الجسمي حاضر كعادته في كل المناسبات المصرية ولكن هذه المرة بصوته حيث تداول مغردون على موقع التواصل الإجتماعي توتير فيديو أثناء الحظر وأحد المصريين قام بتشغيل أغنية نعيش لمصر بصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي وتفاعل معهم رجال الشرطة في الكمائن في مشهد مصري إماراتي في حظر التجوال.

ويذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي من أكثر المطربين العرب الذي قام بالغناء للشعب المصري وخاصة أغنيته الشهيرة بشرة خير وغيرها الكثير من الأغاني الأخرى.