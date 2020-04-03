"كورونا" يقلب موازين الموضة ويفرض "لوكًا" موحدًا على النجمات

فرض فيروس كورونا المستجد - لعنة العالمة الجديدة - لوكًا موحدًا على النجمات حول العالم، عند اضطرارهم إلى الخروج من المنزل سواء لممارسة الرياضة أو لاتباع حاجات أساسية، حيث سيطر على إطلالتهن الأسلوب "الكاجول" الرياضي البسيط سواء على صعيد الأزياء أو حتى المكياج وتسريحة الشعر، ويبقى الإكسسوار الذي لا تتخلى معظمهنّ عنه هو "القناع" و"القفازات" حتى لا تنتقل لهم عدوى الفيروس القاتل.وتلتزم النجمات حول العالم الحجر المنزلي الذي تفرضه الدول في سعي للحدّ من إنتشار فيروس كورونا، وتبقى مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً إنستغرام متنفساً لهنّ للتواصل مع متابعينهنّ، وفي السطور التالية سوف نستعرض أبرز إطلالات النجمات العالميات في "زمن كورونا".

الممثلة ريز ويزرسبون خرجت في نزهة على الدراجة الهوائية برفقة عائلتها، وإذ إعتمدت ملابس رياضية باللون الأسود مع حذاء من ماركة Nike وحقيبة كروس باللونين الأبيض والأسود، إختارت قبعة باللون الأصفر كُتب عليها عبارة OUI بالفرنسية أي نعم من ماركة Clare V، واستعانت ريز بوشاح وضعته حول رقبتها بمثابة قناع لتغطية وجهها.

الممثلة والعارضة نينا دوبريف Nina Dobrev، إختارت من جهتها للخروج في نزهة قصيرة مع كلبها، كنزة باللون الأسود عليها رسم دبّ مع سروال رياضي أسود. ونسّقت نينا مع اللوك أكسسوارات غير إعتيادية، ولكن ظروف فيروس كورونا تستدعي إتخاذ الحذر، إذ إعتمدت قناعاً شفافاً وقفازات التي تستخدم عادة للتنظيف وإختارتها باللون الزهري.

عارضة الأزياء شارلوت ماكيني Charlotte McKinney أطلت بلوك مونوكروم أسود، تألف من سويت شيرت وشورت، إضافة الى القبعة والقفازات والقناع باللون الأسود أيضاً. حتى أنه كان من الصعب التعرّف عليها.

بعض النجمات فضّلن التخلي عن القناع والقفازات، مثل جينيفر غارنر التي رافقت أولادها في نزهة أطلت في خلالها بسويت شيرت أسود مع سروال دينيم وحذاء رياضي باللون الأبيض.

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