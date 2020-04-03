أعلنت حنان بلخي مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "معالي المواطن" المذاع على فضائية mbc، توقعها لموعد انتهاء فيروس كورونا.
وأوضحت أنها تستبعد أن ينتهي الوباء بارتفاع درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه غالبًا سيستمر تحديد وحكر السفر خلال فصل الصيف.
وقالت بلخي إنها تتوقع أن فيروس كورونا سيستمر إلى نهاية العام الجاري 2020، حيث إن المنحنى الوبائي للمرض مُختلف في كل بلد عن الآخر حسب شدة الإجراءات المُتخذة.
وأكدت أن تلك الإجراءات ستتراجع في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا: ارتفاع الحرارة لن يقضي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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