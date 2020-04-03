شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الفهد تضع أيمن رضا في ورطة والان نبدء بالتفاصيل
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وجد أيمن رضا نفسه في ورطة امام آلاف المتابعين الذين وجهو له انتقادات كثيرة معتبرين أن طريقة الانتقاد غير مقبولة، خاصًة أنها فنانة في عمر والدته، وأن حياة الفهد تحدثت في شؤون بلدها وكان عليه أن ينتقد ما يحدث في بلاده بدلًا من اللجوء إلى ماقاله وبهذه الطريقة.
وفي الوقت الذي وصفه البعض بأنه فنان " فاشل" طالبه البعض بتقديم اعتذار من فنانة قديره لها احترامها حتى لو اخطأت في الكلام أو التعبير.
وردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها " المستفزة"
قائلة" إن كلامها فهم خطأ، وتم تفسيره بشكل غير حقيقي" .
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حياة الفهد تضع أيمن رضا في ورطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.