في زمن الكورونا .. كيف تنظف دراجتك بطريقة صحيحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يفضل الكثيرون الآن خلال انتشار عدوى كورونا الاعتماد على السيارة الخاصة أو الدراجة بدلا من وسائل النقل العام، لكن كيف يمكن تنظيف الدراجة والسيارة وجعلها محمية ضد هذه الفيروسات، التي تنتقل عبر ملامسة أسطح مصابة؟

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للإجابة عن هذا السؤال، أوضح نادي السيارات ADAC الألماني أنه ينبغي الاعتماد على صابون اليد في حال عدم توفر المطهرات والمنظفات المتخصصة، لكن من الضروري عدم إضافة أي كحول أو مواد شديدة حتى لا تضر بمواد التجهيزات. ويفضل تجربة المنظف في منطقة غير واضحة أولا، ثم تعميمه بعد التأكد.

وباستخدام قطعة قماشية نظيفة يمكن تطبيق المنظف على الأماكن والأسطح المعرضة للتلامس أو السعال أو العطس فوقها، وبعد فترة تعريض قصيرة يتم غسل وشطف هذه المواضع وتجفيفها.

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ومن الأجزاء، التي يتعين تنظيفها باستمرار: المقود وعصا نقل الحركة وحواجب الشمس ولوحة القيادة والشاشات وعناصر التحكم بنظام الملاحة ومكيف الهواء والراديو وجميع المفاتيح الموجود بالمقصورة الداخلية، ولكن مع مراعاة التأكد من عدم وصول الرطوبة للمكونات الحساسة مثل الإلكترونيات.

ومن ناحية أخرى، يتعين تنظيف مقابض الدراجات ومقابض الكبح ورافعة نقل الحركة، والقفل وجهاز الكمبيوتر في بعض الموديلات، ولكن ينبغي توخي الحذر أيضا من تسلل الرطوبة للمكونات الحساسة لعدم الإضرار بها.

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