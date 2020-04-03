"هيا نتعاون".. درس بمجسمات طبيعية للصف الثالث الابتدائي عن بنك الطعام

اتبعت المعلمة فاطمة السعيد نهجا خاصا في شرح منهج اللغة العربية لطلابها عن طريق البث المباشر لموقع المدرسة التابعة لها "أورمان سمارت" بمدينة نصر، تعمل بالتدريس منذ 13 عاما، وحبها لمهنتها جعلها تبتكر وتبدع في توصيل المعلومة خاصة للأطفال فهي معلمة للصف الثالث الابتدائي، كان الأمر سهلا عندما كانت تمارس عملها بصورة مباشرة مع تلميذها، لكن اختلف الأمر بعد تطبيق نظام التابلت والتعليم عن بُعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أطفال صغار لا يستطيعون التواصل عبر خاصية البث المباشر ويقومون بمتابعة دروسهم عن طريق أبلكيشن خاص بالمدرسة وجروبات الواتس، كما وضحت فاطمة في حديثها لـ"هن"، شرحت معلمتهم الدرس بسلاسة عبر فيديو تفصيلي بسيط يحث على عدم الإسراف فى شراء الطعام وتخزينه مساعدة الفقراء والمحتاجين عدم إلقاء أي طعام ومواد غذائية في صندوق القمامة وشكر الله على نعمه الكثيرة.

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وتابعت السيد: "الدرس خاص للأطفال ولكن بحث الأمهات على اتباع تعاليمه حتى يكن قدوة لأبنائهم".