"قعدة البيت جننتنا".. حسناء الزمالك تعلق على مشاركتها في تيك توك (فيديو)

"قعدة البيت جننتنا".. بتلك الكلمات الساخرة، تعلق دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، زوجة اللاعب محمد عنتر، على تأديتهما كلمات أغنية "بكلمك مش بترد"، عبر تطبيق "تيك توك".

وظهر الثنائي بأزياء رياضية، خلال تواجدهما في المنزل، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، الذي حاز على ما يتجاوز الـ22 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتم تمثلوا بقى، وسيبك من الكورة"، و"منور ياعنتر مع دنيا أجمل زملكاوية"، و"أومال فين يامن".

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن محمد عنتر اللاعب بنادي الزمالك، إنجاب زوجته دنيا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، طفلهما الأول "يامن"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وإنستجرام.

وكتب "عنتر": "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يامن محمد عنتر"، مرفقا صورتين، أحدهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى حاملا الرضيع بين يديه.