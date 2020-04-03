الامارات | صاحب «رجل المستحيل» نبيل فاروق يخضع لجراحة

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب «رجل المستحيل» نبيل فاروق يخضع لجراحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض مبدع سلسلة «رجل المسستحيل» كاتب الأدب البوليسي الدكتور نبيل فاروق، لإصابة بكسر في الفخذ، ستتطلب خضوعه لجراحة قريباً.

وكتب مؤلف «ملف المستقبل» و«كوكتيل 2000» عبر حسابه على «توتير» أمس: «مع كل ما نمر به أصبت اليوم بكسر فى عنق عظمة الفخذ اليمنى وسأجرى بإذن الله عملية ثانية لتغيير مفصل الحوض الأيمن بعد أن أجريت منذ عام تقريباً عملية تغيير مفصل الحوض الأيسر»، طالباً من متابعيه وقرائه الدعوات.

يشار إلى أن نبيل فاروق (من مواليد 1956 بمدينة طنطا المصرية) يعد من أبرز كتاب الأدب البوليسي والخيال العلمي العرب، وقدم للمكتبة سلاسل خاصة، حظيت بشعبية كبيرة بين فئات الناشئة والشباب، بالإضافة إلى مساهماته في الكتابة بالعديد من الجرائد والمجلات، وحاز جوائز عدة.

