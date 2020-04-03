عدم نمو شعر الذقن .. أكثر من مجرد مشكلة جمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لصحة الرجل إن عدم نمو شعر الذقن يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد يشير إلى مشكلة صحية أيضا.

وأوضحت الجمعية أن عدم نمو شعر الذقن له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي ونقص الفيتامينات ونقص هرمون الذكورة "التستوستيرون"، والذي يمكن الاستدلال عليه أيضا من خلال تراجع الرغبة الجنسية وضمور العضلات وزيادة دهون الجسم.

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ولزيادة نمو شعر الذقن ينبغي إمداد الجسم بالفيتامينات، خاصة فيتامين B7 المعروف أيضا باسم "البيوتين"، إلى جانب فيتامين A وفيتامين E.

كما ينبغي استخدام الزيوت، التي تساعد على نمو الشعر، مثل زيت الأرجان وزيت الخروع.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لاستبعاد أية أسباب مرضية.