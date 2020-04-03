محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
وسط القيود المفروضة على الحركة في معظم دول العالم، أصر زوجان أميركيان في ولاية ميشيغان على إقامة حفل زفافهما، رغم تحذيرات السلطات من التجمعات بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.
وأقدم الزوجان على فكرة غريبة بسبب غياب الضيوف، حيث ثبتا على المقاعد قصاصات من الورق المقوى على شكل أشخاص، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
ودعا دان ستوجليك وآمي سيمونسون ما يقرب من 160 ضيفا إلى حفل زفافهما الأحد الماضي، لكن أيا من الضيوف لم يحضر بسبب منع التجمعات بعد تفشي فيروس كورونا.
وبدت العروس وهي تسير في ممر قاعة الزفاف وسط المقاعد التي وضع عليها قصاصات ورق مقوى، وبينما حضر عدد قليل من الضيوف هم أفراد العائلة والأصدقاء المقربون، سيكون الباقي "مدعوين مزيفين".
واستدعى العريس شركة خاصة طلب من عمالها صناعة قصاصات ورقية على شكل أشخاص، من أجل "حضور مراسم الزفاف"، وهو ما أثار دهشة العمال.
وأعرب سيمونسون عن سعادته بما فعل، قائلا: "لقد كان الأمر رائعا بالنسبة لي. صمموا ضيوفا من الذكور والإناث، وكأنهم أزواج يجلسون على المقاعد".
وأثار ما أقدم عليه العروسان موجة من التندر والضحك على مواقع التوصل الاجتماعي، في حين اعتبرها آخرون إصرارا على الحياة في مواجهة كورنا.
اضغط هنا
إحنا أقوى من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر حيل غريبة لجأ إليها عروسان بعد غياب المعازيم عن حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.