طريقة عمل تورتة كريب الشوكولاتة في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد حلوى ذات مذاق مميز، من بينها تورتة كريب الشوكولاتة.

وفيما يلي، خطوات إعداد تورتة كريب الشوكولاتة، على طريقة غادة التلي، مقدم برنامج في قناة "سي بي سي سفرة":-

مقادير تورتة كريب الشوكولاتة

- ملعقة ونصف معلقة من الكاكاو

- بيضة

- كوب دقيق إلا ملعقة ونصف

- كوب ونصف كوب لبن

- شيكولاتة برطمانات مثل "النوتيلا"

- فانيلا

- كريمة مخفوقة

- موز

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- فراولة

- لوز شرائح محمص

طريقة تحضير تورتة كريب الشوكولاتة

- خلط الدقيق البيض والفانيليا والكاكاو واللبن.

- إحضار "طاسة" مع وضع نقطة زيت، ثم وضع معلقة كبيرة من الخليط، وتركها على النار لمدة دقيقة، ثم تقلب على الوجه الآخر.

- تكرار نفس الأمر لعمل 20 راق من الكريب.

- وضع أول راق للكريب، ثم دهنه بالشوكولاتة، ثم وضع فوقه الموز أو الفراولة، وكرري ذلك الأمر حتى انتهاء عدد الراقات.

- يٌفضل تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والفراولة واللوز.