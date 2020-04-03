وينفري تتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال أزمة كورونا

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري، أمس، عن تبرعها بـ10 ملايين دولار، لمساعدة الأمريكيين خلال أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وينفري، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون خلال تفشي جائحة كورونا بمختلف الولايات وفي المناطق التي نشأت فيها"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين الذين تأثروا بانتشار الوباء في بلادهم.

وقبل وينفري، كشفت مبادرة "تشان زوكربيرج"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في مشروع بيل جيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بكورونا المستجد.

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وأطلقت مبادرة "تشان زوكربيرج"، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015، تأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية مشروع مُسّرع تداوي "كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

والهدف من المشروع تطوير علاجات لـ"كوفيد-19" بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع، وستتولى المبادرة مهمة تقييم الأدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى "كوفيد-19"، كما يُؤمل في استخدام بحث المُسرّع لمكافحة مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضا، وسيتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكتب زوكربيرج في منشور في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، وسيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.

ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية في محاولة للمساعدة في مكافحة انتشارالوباء، حيث ساهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي كورونا المستجد في منطقة سياتل بولاية واشنطن.

وأطلقت "فيسبوك" كذلك برنامجا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.