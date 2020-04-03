بعد إعلان تفاصيل المشروع البحثى.. الأمهات: كلنا بنساعد بعض علشان مصلحة أولادنا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب، في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي إلى السنة التعليمية التالية، حتى تبدأ الأمهات التعاون مع بعضهما البعض لمساعدة ابنائهن عبر جروبات الأمهات على "فيس بوك".

"نهلة" مهمتنا نحقق مصلحة أولادنا

تحاول نهلة طارق، ولية أمر طالبة بالصف الأول الإعدادى، توضيح بعض الأمور الخاصة بالمشروع البحثي غير الواضحة للأمهات وذلك من خلال "واتس آب": عملنا جروب على الواتس أنا والأمهات بننقل خبرتنا لبعض وبنشرح لبعض ازاى أولادنا هيعملوا المشروع البحثى"، وفق حديثها لـ "هُن".

"نورهان": أى حاجة مش واضحة في المشروع بنتناقش فيها

"بنتواصل مع بعض كعادة الأمهات لمساعدة أولادنا" بهذه الجملة بدأت نورهان خالد، ولية أمر طالب بالصف الثالث الإعدادى حديثها، متابعة: "أى تفاصيل جديدة بيعلن عنها الوزير عن المشروع البحثى بنتابع مع بعض لو في أى حاجة مش واضحة علشان نساعد أولادنا".

وترى أن حديث وزير التربية والتعليم اليوم طمأن الأمهات وذلك بعد اعلان أن المشروع البحثى عبارة عن بحث واحد فقط، وانه تحت اشراف المعلم وتقييم من الوزارة، وإمكانية تقديم البحث ورقيا عند انقطاع الإنترنت.

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وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثى

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أعلن اليوم تفاصيل المشروع البحثى الذى يؤديه الطلبة، منها أن الطالب سيكون مطالبا بإعداد مشروع بحثى واحد فقط متعدد التخصصات في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، متاح للطالب أن يكتب المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.