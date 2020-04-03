الامارات | محاكمة فورية لفرنسي بصق على عناصر شرطة مدعياً إصابته بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة فورية لفرنسي بصق على عناصر شرطة مدعياً إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على رجل في غويانا الفرنسية بالسجن 14 شهراً بعدما بصق على عناصر شرطة مدعياً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد المدعي العام في كايين.

وكان عناصر الشرطة قد حضروا إلى منزل الرجل يوم السبت الماضي بعدما بلغهم انه يعنّف والدته وشقيقته، في كورو في غرب هذه المنطقة الفرنسية الواقعة في أميركا الجنوبية. وأوضح مصدر قضائي أن الرجل «الذي بدا ثملاً، راح يبصق على عناصر الشرطة مدعياً أنه مصاب بفيروس كورونا».

Advertisements

ووضع الرجل في الحبس على ذمة التحقيق مدة 48 ساعة، وأجري له فحص تبين بنتيجته أنه غير مصاب بمرض «كوفيد 19». وحوكم فوراً وأودع السجن.

وتخضع غويانا الفرنسية، وهي منطقة شاسعة تمتد على أكثر من 83 ألف كيلومتر مربع شمال البرازيل، لحظر تجوال معمم من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً حتى 15 أبريل الجاري لمكافحة انتشار الفيروس. وسجلت فيها 43 إصابة بالفيروس، وعدد سكانها 300 ألف نسمة.