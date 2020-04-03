في فترة العزل المنزلي.. أطعمة تساعد على التخلص من الاكتئاب

يؤثر التوتر والاكتئاب على الشهية، ويتعرض الأشخاص لاحتمالية فقدان الوزن لذلك لا بد من البحث عن الأطعمة التي تساعد في فتح الشهية والتخلص من الاكتئاب منها كما ذكرها موقع " Web Md".

الخضروات والفواكه

يجب اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والفواكه التي تساعد على فتح الشهية.

الأسماك

تساعد الأسماك على خفض فرص الإصابة بالاكتئاب.

فيتامينات ب

احرصوا على تناول الكميات الكافية من مجموعة فيتامينات "ب" وخاصة حمض الفوليك، إذ وجدت علاقة قوية بين تناول حمض الفوليك وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أهم مصادر حمض الفوليك هي الخضراوات الورقية الخضراء، والحبوب الكاملة ، واللحوم والكبدة.

البروتينات

تناول نوعيات البروتين ذات الجودة العالية ، كما في المصادر الحيوانية من دجاج واسماك، ولحوم بقرية، والحليب والاجبان ، إذ أنها مصدر للحمض الاميني تيروسين Tyrosine الذي وجد أن له دور في زيادة بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل الدوبامين dopamine والنورابينفرين norepinephrine التي تساعد على تحفيز الدماغ وزيادة التركيز.

مصادر غنية بمضادات الأكسدة

ركز على تناول مصادر مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتعزز مناعتك وتعمل على حماية خلايا الجسم المختلفة ومن بينها خلايا الدماغ. كالمشمش والجزر، والخضراوات الورقية، وفيتامين C ، كالموجود بالحمضيات والكيوي، وفيتامين E كما في زيت الزيتون والأفوجادو.

أغذية غنية بعنصر السيلينيوم

تناول الأغذية الغنية بعنصرالسيلينيوم، الثوم والبقوليات كالفول والمكسرات المختلفة ، والحبوب الكاملة، والمأكولات البحرية والأسماك، واللحوم الخالية من الدهون، والألبان ومنتجاتها. والكمية الموصى بها يوميا من السلينيوم تعادل 55 ميكروجرام للشخص البالغ.

أوميجا 3

أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات أقل من الأوميجا 3 كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. ومصادر الأوميجا 3 عديدة من أشهرها الأسماك الدهنية، والزيوت النباتية كزيت الزيتون، والمكسرات، وبذور الكتان، والأفوجادو.

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الحفاظ على الوزن الصحى

أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين السمنة والاكتئاب، فالسمنة تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب، وفي دراسات أخرى وجد أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب هم أكثر عرضة للسمنة.

شرب كميات من الماء

اشرب كميات وفيرة من المياه يوميا وبما لا يقل عن 8- 12 كوبا، إذ ستساعدك على تنقية جسمك من السموم.

أمور يجب الابتعاد عنها للتخلص من الاكتئاب

تقليل المنبهات

فالأطعمة والأشربة التي قد تحوي كميات عالية من الكافيين قد ترتبط بزيادة القلق والتوتر والأرق، مثل مشروبات الطاقة وشرب كميات كبيرة من القهوة.

تجنب السكريات

تجنب تناول الأغذية العالية بمحتواها بالسكريات أو المشروبات الغازية.

الكحول

يجب الابتعاد عن تناول الكحول أو أي نوع من المخدرات.