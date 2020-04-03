بعد إصابتها بـ كورونا.. معلومات عن الممثلة الأمريكية ألكسندرا وينتوورث

أعلنت الفنانة الأمريكية ألكسندرا وينتوورث، عن إصابتها بفيروس كورونا المتسجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". لتنضم بذلك ألكسندرا إلى قائمة المشاهير المصابين بـ كوفيد 19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها بحسب موقع IMDb. - ولدت في 12 يناير 1965، أي تبلغ من العمر 55 عاما. - ولدت ألكسندرا في واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية. اسمها الحقيقي هو ألكسندرا إليوت وينتورث. - بدأت ألكسندرا مسيرتها في المجال الفني عام 1991 وحتى الآن. - هي ممثلة وكاتبة ومنتجة. Advertisements - عرفت بفيلم It's Complicated 2009، وفيلم جيري ماغواير 1996 وNightcap 2016. - ألكسندرا وينتوورث متزوجة من جورج ستيفانوبولوس منذ 20 نوفمبر 2001. - لدى ألكسندرا من جورج طفلان. - ألكسندرا شعرت بارتفاع في درجات الحرارة وثقل في صدرها وتعب وإرهاق شديد في جسدها. - بينت تحاليل ألكسندرا إيجابية حملها للفيروس. - هي منعزلة حاليا مع كلبها في الدور العلوي من منزلها، بحسب "فوكس نيوز". - قال زوجها المذيع البارز جورج ستيفانوبولوس ببرنامج Good Morning America إنه سيعزل نفسه هو الآخر لمدة أسبوعين. - خلال تلك الفترة سيحاول العمل من المنزل قدر الإمكان حتى يتأكد من عدم حمله للفيروس.

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