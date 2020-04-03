جوانتي ملون للوقاية من كورونا والشياكة.. ومنتقدون: إحنا في إيه ولا في إيه

حرص الفتيات على مظهرهن حتى في أحلك الظروف جعل إحدى الشركات تعلن عن طرح "جوانتي" بجميع الألوان "موف وبمبي وأزرق وأسود أيضا" وبأسعار تبدأ من 200 إلى 250 جنيها، استيراد ماليزي وتايلندي غير مصارف الشحن للعلبة الواحدة، بالإضافة لوجود مقاسات أيضا كي يناسب الجميع.

وأوضحت الشركة في شرحها عن المنتج، أنه علبة جوانتي ماليزي ASAP 100 قطعة الخامة نايترايل وليس لا تكن مختلفة تماما عن الجوانتي الطبي المعتاد، خالي تماما من البودرة ولا ينقطع إلا باستخدام آلة حادة.

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المنتج مطروح للفتيات وللشباب أيضا، فتضاربت الآراء حول المنتج الجديد بين المتابعين ما بين مؤيد ومعارض للمنتج، فجاء تعليق إحدى الفتيات بطلب المنتج بجميع الألوان المتاحة لصديقاتها اللاتي تفاعلن مع المنشور، كما جاء رد أحد الشباب قائلا: "إحنا في إيه ولا في إيه" مازحا.