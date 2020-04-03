"التزموا منازلكم ولا تخرجوا إلا للضرورة".. رسالة طبيبة للمواطنين للوقاية من كورونا

حالة من الهلع والفزع تسيطر على الجميع في أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف، ما جعل الدولة تقوم بفرض حظر التجوال، كإجراء احترازي لمنع الاختلاط تجنبا لتفشي الوباء وخوفا من زيادة عدد المصابين.

الطبية والجراحة المصرية، بمستشفى جامعة عين شمس، منة علي، وجهت رسالة للمواطنين، بشأن ضرورة الالتزام بالعزل الصحي حرصا على سلامتهم، خلال حديثها لـ"هن"، قائلة: "تسير الأمور داخل مصر تحت السيطرة، بعد التحركات والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والتزام غالبية الشعب إلى جانب حملة خليك في البيت".

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وتابعت الجراحة خلال رسالتها للمواطنين قائلة: "أتمنى الالتزام التام بالأسبوعين المقبلين، بتعليمات الحكومة وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى، حتى نستطع تخطي هذه الأزمة حتى لا يتكرر سيناريو إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة ومختلف البلاد في العالم، إلى جانب الحرص الدائم على النظافة الشخصية وغسل اليدين مع التعقيم والتطهير الكامل".

وأوضحت منة خلال رسالتها التي تقدمها للمواطنين: "يجب ترك مسافة آمنة إذ لزم الأمر التواجد والمخالطة ببعض الأشخاص، وعدم الذهاب للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والطوارئ".