"قالتلي باباكي له اسمين".. كيف كانت علاقة درية أحمد بابنتها سهير رمزي؟

اشتهرت بأدوار الفتاة الريفية وبنت البلد، اتجهت للغناء في سن صغيرة، حصلت على أدوار البطولة المطلقة، بأداء شخصية "خضرة"، في عدة أفلام، مثل "مغامرات خضرة"، و"خضرة والسندباد القبلي"، انضمت لفرقة إسماعيل يس المسرحية، هى الفنانة درية أحمد، والدة الفنانة سهير رمزي.

ويتزامن اليوم 3 أبريل مع ذكرى وفاة درية أحمد، التي رحلت عام 2003، إثر عملية دقيقة بالمخ أجرتها في باريس.

ويقدم "هن" علاقة الأم درية أحمد بالابنة سهير رمزي، خلال السطور التالية.

ما لا يعرفه الكثير أن درية أحمد هي والدة سهير رمزي حيث أنجبتها من زوجها محمد عبدالسلام نوح ولكن بعد انفصالها عنه وزواجها من المؤلف والمنتج والمخرج السيد زيادة، أخفت على سهير رمزي لسنوات هوية والدها الحقيقي.

وكشفت سهير في أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها ملامح من طفولتها، وقالت: "كان بيبقى اسمي على كراريس المدرسة سهير السيد زيادة، ولما يدوني الوصل بتاع المدرسة ألاقي سهير محمد عبدالسلام أقول لماما ليه بيغلطوا كانت بتقولي معلش باباكي ليه اسمين".

Advertisements

وأضافت: "أنا قعدت فترة فاكرة أن ده أبويا لأني اتولدت على إيده" .

رفض ابنتها سهير الإنجاب بسبب حبها لها

سهير رمزى كشفت فى تصريحات لها، خلال استضافتها ببرنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة الحياة الفضائية، أن والدتها درية أحمد غضبت منها بشدة، بعد علمها بإجهاض نفسها أكثر من مرة، مؤكدة أنها أقدمت على هذا الفعل، بسبب عدم رغبتها في أن يأتى طفل يشارك والدتها في حبها لها.

غضب درية أحمد من ابنتها سهير رمزي

وأضافت سهير رمزي، أن درية أحمد خاصمتها، مشيرة إلى أنها أقدمت على الإجهاض خلال زواجها من أحد الأشخاص، ولم تقم بذلك مع باقي أزواجها، لافتة إلى أن الله عوضها بزوج آخر أسعدها، واعترفت بندمها على هذا الفعل لأنها جريمة تود أن يسامحها الله عليها.