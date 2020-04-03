سلي وقتك.. طريقة عمل مكرونة باللبن والسكر

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة باللبن والسكر، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة باللبن والسكر كيس مكرونة هلالية لتر لبن ملعقة كبيرة سمنة كوب سكر فانيليا Advertisements قرفة ناعمة زبيب جوز هند طريقة عمل مكرونة باللبن والسكر تحمر مكرونة في السمنة حتى تصل إلى اللون الذهبي. يضاف اللبن والفانيلا والسكر ويقلب الخليط جيدا. تضاف القرفة وتترك حتى تمام النضج. تقدم وتزين بالزبيب وجوز الهند.

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