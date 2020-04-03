يعتبر كريب السمبوسك بالجبن الكريمي، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقه إعداده.

وإليك طريقة عمل كريب السمبوسك بالجبن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كريب السمبوسك بالجبن الكريمي

كيلو و نصف جبن كريمي

فراولة

بودرة كريم شانتي

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب لبن للكريب

كوب دقيق

نصف كوب لبن

عسل أبيض

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بيضة

زبدة

فانيليا

لوز شرائح

طريقة تحضير كريب السمبوسك بالجبن الكريمي

- يخلط البيض والفانيليا واللبن، ثم تذاب زبدة وتضاف للخليط.

- يضاف الدقيق تدريجيا ثم العسل الأبيض للتحلية حسب الرغبة.

- تدهن طاسة الكريب بزبدة ثم يضاف مقدار كبشة من الكريب ويسوى على الوجهين، ثم تكرر العملية حتى نفاذ كمية الكريب.

- تخفق بودرة الكريم شانتي مع الجبن والسكر وكوب لبن.

- يقطع الكريب ثم تضاف له حشوة الجبن الكريمي والفراولة، ثم تغلق عليها بشكل السمبوسك المثلث، ثم يقدم مزيناً بالعسل والفراولة واللوز.