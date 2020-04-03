أزياء بألوان حيادية، شاهدنا بها كيم كارداشيان Kim Kardashian في مناسبات مختلفة من درجات البيج إلى الأبيض السكري والعسلي الهادئ والرمادي وغيرها، وقد عبّرت أكثر من مرة عن محبتها لهذه الدرجات اللونية الناعمة، حتى إنها اعتمدتها في تصميم منزلها الداخلي. والأزياء بالألوان الحيادية توحي بالأناقة والعصرية، وفي حال كنتِ من المعجبات بها؛ ننصحك بأن تستوحي بعض الأفكار من إطلالات كيم كارداشيان بها. وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق عصري ذو طابع رياضي نسقته كيم كارداشيان:

تعشق كيم كارداشيان Kim Kardashian الأزياء ذات الطابع الكاجوال العصري، وهنا شاهدناها في إطلالة لافتة؛ جمعت فيها النمط الرياضي مع الأسلوب الأنثوي الجذاب، وقد اختارت بنطلونًا قطنيًا فضفاضًا باللون الرمادي، نسقت معه "كورسيه" أبيض من الدانتيل، وأكملت اللوك بجاكيت أوفر سايز باللون البيج الفاتح وجزمة مطاطية وحقيبة يد صغيرة الحجم من هرمس Hermes.



كيم كارداشيان في إطلالة صباحية في البنطلون الجلد:

اعتمدت كيم كارداشيان Kim Kardashian هنا "لوك" صباحيًا أنيقًا بألوان حيادية ناعمة، وكان عبارة عن بنطلون من الجلد باللون العسلي نسقت معه توب ياقة عالية باللون البني، قماشها مطاطي، وأكملت اللوك بصندل كعب عالٍ.



بدلة رسمية أنيقة اعتمدتها كيم كارداشيان:

شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian هنا وقد نسقت إطلالة رسمية أنيقة بدرجات اللون البيج الحيادية، وقد اختارت بدلة رسمية مؤلفة من جاكيت بليزر مع بنطلون قماشي خصر عالٍ بقصة أرجل مستقيمة، ومن تحتها اعتمدت توب بقماش ميتالك من نفس اللون، وحذاء كعب عالٍ وحقيبة يد صعيرة بنقشة جلد الأفعى من هرمس Hermes.

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لوك مسائي بدرجات حيادية نسقته كيم كارداشيان:

إطلالة مسائية أنيقة نسقتها كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت فيها فستان ميدي بقصة الأوف شولدرز المميزة باللون البيج الغني، أكمامه طويلة، وطوله وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون البيج.

أزياء بألوان حيادية من وحي كيم كارداشيان Kim Kardashian جمعناها لكِ بالصور من مناسبات مختلفة، شاهديها واستوحي منها بعض الأفكار التي تناسبكِ وتناسب ذوقك.

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