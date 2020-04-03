أزياء منزلية للحجر الصحي على طريقة كيم كارداشيان

مازالت أيام الحجر الصحي الوقائي ضد فيروس كورونا مستمرة، ومازلنا قابعين في البيت نمارس النشاطات المنزلية عوضاً عن الحياة الخارجية التي كنا نعيشها ونقضي معظمها في العمل أو التسوق أو الزيارات وغيرها.

ولهذا فقد اخترنا لك اليوم مجموعة من أفكار الأزياء المنزلية من كيم كارداشيان Kim Kardashian التي تجمع بين الأناقة والراحة والعملية في آن واحد لتستوحي بعض الأفكار وتطبقيها في فترة الحجر الصحي لتحافظي على أناقتك داخل المنزل كما خارجه وإليك بعض الأمثلة.



كيم كارداشيان في تنسيق منزلي باللون الأبيض:

أطلقت كيم كارداشيان Kim Kardashian مجموعتها الخاصة بالملابس المنزلية من علامة سكيمز Skims وهنا شاهدناها في بيتها، وقد اعتمدت إحدى هذه التصاميم، وكانت عبارة عن بيجاما منزلية أنيقة باللون الأبيض السكري مصنوعة من قماش قطني مريح ومؤلفة من بنطلون خصر عال بقصة أرجل واسعة وتوب من دون أكمام ورداء طويل من فوقهما.



بيجاما منزلية باللون الرمادي اختارتها كيم كارداشيان:

بيجاما منزلية مريحة اعتمدتها كيم كارداشيان Kim Kardashian بتصميم كلاسيكي مستوحى من ملابس النوم الرجالية باللون الرمادي الغني مصنوعة من قماش القطن الناعم ومؤلفة من قميص فضفاض وطويل مع بنطلون بقصة أرجل واسعة.

لوك منزلي في الشورت نسقته كيم كارداشيان:

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اطلالة منزلية صيفية اعتمدتها كيم كارداشيان Kim Kardashian بدت فيها أنيقة وعصرية باللون الأبيض مصنوعة من قماش قطني، وكانت عبارة عن شورت قصير مع توب من دون أكمام ومن فوقهما رداء متوسط الطول وصل أسفل حد الركبة.



كيم كارداشيان في تنسيق كاجوال مريح:

في حال رغبت بالخروج لشراء الحاجات المنزلية في فترة الحجر الصحي تستطيعين أن تستوحي من كيم كارداشيان Kim Kardashian في هذا اللوك العملي والمريح الذي من الممكن اعتماده داخل أو خارج المنزل، والذي نسقت فيه بنطلونًا قماشيًا بقصة أرجل واسعة مع توب رمادي ناعمة وجاكيت كارديغان خفيف وحذاء رياضي.

اطلالات منزلية مريحة، أنيقة، وعملية على طريقة كيم كارداشيان Kim Kardashian لفترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا،

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