إطلالات شبابية من جود عزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - تعتمد البلوجر السعودية جود عزيز العديدَ من الإطلالات اليومية المناسبة للشابات في عمرها، لذا جمعنا لمحباتها أبرز تلك الإطلالات؛ ليتأنَّقن على غرارها في تنسيقاتهن البسيطة.

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إطلالتان عصريتان بالبليزر

جود عزيز

يُعد البليزر القطعةَ المفضلة للفتيات في التنسيقات العملية، لذا ارتدتْه جود بإطلالتين مختلفتين مع قطع عصرية، في الإطلالة الأولى ظهرت ببليزر بكاروهات صفراء وأكملته ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، واعتمدت في الأخرى على بليزر لامع باللون الأسود وأكملته ببلوزة صفراء ذات ياقة مرتفعة.

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فستان ربيعي مزين بالزهور

جود عزيز

أطلت جود في منتصف شهر فبراير من العام الحالي بفستان ربيعي أبيض مزين بمطاط في الخصر والأكمام، وتكسوه طبعات الزهور وأوراق الشجر بطريقة أنيقة.

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تنسيقات جود من فصل الشتاء الماضي

جود عزيز

تأنقت جود بالعديد من الإطلالات الشتوية الأنيقة منذ عدة أسابيع، كان من أبرزها بنطال أسود مع بلوفر سكري ذي ياقة مرتفعة، وتجملت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوفر أبيض مزين برسمة، وفي إطلالة أخرى أكملته بمعطف أبيض مضيء، واعتمدت المعاطف الطويلة باللونين البني والأسود مع تنسيقات يكسوها اللون الأسود.

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