كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - تعتبر أنابيلا هلال من مقدمات البرامج الأكثر شهرة في الوطن العربي، حيث إن حضورها المميز على المسرح وإطلالاتها الأنيقة العصرية، التي تعتمدها في كل مرة، ساعداها على اكتساب هذه الشهرة، وعلى مرّ السنوات وفي مختلف البرامج التي قامت بتقديمها؛ رصدنا لها عددًا كبيرًا من الإطلالات الموفقة في تصاميم أزياء متنوعة، من ناحية الموديلات والألوان، ولهذا فقد اخترنا اليوم إطلالات من وحي أنابيلا هلال باللون الأبيض، شاهدي الصور واستلهمي أجمل الأفكار لمختلف المناسبات.



جمبسوت أبيض أنيق تألقت به أنابيلا هلال:

أنابيلا هلال متألقة بالأبيض



شاهدنا أنابيلا هلال في مشوار صباحي، وقد تألقت في لوك ناعم وأنيق؛ كان عبارة عن جمبسوت باللون الأبيض، قصته ضيقة من الأعلى، وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وخصره مزيّن بحزام عريض أسود، أما قَصة أرجله فواسعة ومنسدلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعبٍ عال من توم فورد Tom Ford باللونين الأسود والأبيض، وحقيبة كلاتش من سانت لوران Saint Laurent.

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لوك عصري في فستان قصير أبيض اعتمدته أنابيلا هلال:

لوك عصري في فستان أبيض قصير نسقته أنابيلا هلال



أحيانًا تميل أنابيلا هلال لاعتماد التصاميم الشبابية ذات الطابع العصري، مثل هذه الإطلالة اللافتة هنا، التي اختارت فيها فستانًا قصيرًا أبيض بقصة مكشوفة الأكتاف، ومزينًا بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه حذاء بكعب عالٍ أبيض، وحقيبة كلاتش باللون الفضي، وأكملت اللوك بأقراط معدنية تدلت على كتفيها.

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البدلة الرسمية البيضاء على طريقة أنابيلا هلال:

البدلة البيضاء على طريقة أنابيلا هلال



الكثير من النجمات اعتمدن البدلات الرسمية في إطلالاتهن المختلفة، وهنا أنابيلا هلال اختارتها باللون الأبيض، بقصة أنيقة مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون قماشي بقصة أرجل مستقيمة، وقد اعتمدت من تحتها توب حريرية من نفس اللون، وزيّنت اللوك بمجوهرات ذهبية.

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فستان سهرة أبيض تألقت به أنابيلا هلال:

فستان سهرة أبيض من ستيلا مكارتني تألقت به أنابيلا هلال



مؤخرًا أطلت أنابيلا هلال بإطلالة أنيقة على المسرح، وكانت قد اختارت فيها فستان سهرة "ماكسي" باللون الأبيض من ستيلا مكارتني Stella McCartney بقصة منسدلة ناسبت قوامها الممشوق، أكمامه منفوخة مصنوعة من الترتر البراق باللون الذهبي، وقد زينت اللون بأقراط ألماسية ناعمة.



إطلالات من وحي أنابيلا هلال باللون الأبيض، جمعناها لكِ من مناسبات مختلفة أطلّت بها، شاهدي الصور واستوحي ما اللوك الذي يناسبك ويناسب ذوقك؛ لتتألقي أنتِ أيضًا بالأبيض.

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