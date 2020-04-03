تعرفي الى ألوان صيحات موضة خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - يقرر المصممون تسليط الضوء على الوان معينة خلال عروض أزياء المواسم لمواكبة آخر صيحات الموضة
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تضمنت لوحة الألوان الخريفية المقبلة ايحاءات باستيلية مميزة كالأزرق الزاهري والليلكي هذا فضلاً عن تدرجات خريفي دافئة كالأخضر والبني. لذا تعرفي معنا الى أبرز الألوان الرائجة في خريف 2020 ولا تنسي أن تضعي هذه القائمة في خزانتك.
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الليلكي
اللون الليلكي الهادئ سيكون حاضراً في كل مكان في خريفك المقبل، سواء من خلال المعاطف أو الأزياء المستوحاة من موضة الشارع أو غيرها... وقد رصدنا هذه الصيحة لدى ألبيرتا فيريتي.
البني الترابي
اللون البني يعود الى الواجهة من جديد وبشكل فجائي. هذه الموضة الخريفية بامتياز برزت في أنواع مختلفة من الأقمشة سواء اللاتكس أو المخمل، الجلد أو الصوف أو غيرها... وقد برزت لدى أكني ستوديوز وبوس.
العنبر
العنبر هو من التدرجات الراقية الخاصة باللون الأصفر. وهو يأخذ ايحاءات جوهرية لأنه يشبه الأحجار الكريمة. رصدنا هذا اللون لدى سينتيا رولي ودينيس باسو.
الأزرق البودري
هل الأزرق البودري سيحتل مكانة الأبيض في الشتاء القادم؟ الوقت كاف باثبات لنا ذلك. هذا اللون الباستيلي فرض نفسه بقوة على منصات الخريف لذا اعتمديه من دون تردد. لفتتنا هذه الصيحة لدى ارديم وغوتشي.
الأخضر
اللون الأخضر المستوحى من حجر الجاد برز بقوة على منصات الخريف وهو لون احتفالي خاص. برز هذا اللون لدى آنا سوي وكارولينا هيريرا وسيلين وغيرهم كثر...
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