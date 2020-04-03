أزياء محجبات عصرية من وحي أمينة خان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - أمينة خان من مدونات الموضة اللاتي يعتمدن على أسلوب عصري ومتجدد، لها الكثير من المتابعات اللاتي يستلهمن الكثير من خياراتها بالأزياء، تحديدًا المحجبات، خاصة أنها تجمع بين الستايل الغربي كونها عارضة بريطانية، والستايل الشرقي بأسلوب حجابها المحتشم. وإليكِ بعض خيارات أمينة خان العصرية، لتلهمكِ بعض الأفكار للتجديد بستايلكِ.





الفساتين الطويلة من أمينة خان مع حزام الخصر

الفساتين الطويلة من أمينة خان مع حزام الخصر





بستايل بسيط وألوان هادئة، اعتمدت أمينة خان على الفستان الميدي الطويل، مع الخطوط المُضلعة، نسقت معه حزام الخصر لتبرز رشاقتها، وكارديغان قصير بنفس اللون ولكن بدرجة فاتحة قليلًا.

وأعجبنا اختيارها للشنطة الميني من غوتشي بألوان النود البيج، وكذلك الحذاء الأرضي، لإطلالة كاجوال نهارية، مناسبة لكل الصبايا.

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إطلالة الدينم بأسلوب عصري من أمينة خان

إطلالة الدينم بأسلوب عصري من أمينة خان





من الستايلات التي تناسب كل المواسم، ولا يمكن التخلي عنها، كما أن اعتمادها يبدو سهل وبسيط، هي إطلالة الدينم، خاصة أن الكثير منا يمتلك قطع الجينز العصرية التي يعتمد عليها أسلوب الدينم.

وقد اعتمدت أمينة خان بهذا اللوك، على الجاكيت القصير، والبنطلون الشارلستون ذو القدم الواسعة، لإطلالة مستوحاة من أجواء الثمانينات، لكنها أضافت لمسة عصرية من شنطة غوتشي السوداء متوسطة الحجم.

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إطلالة بالأسود والأزرق الكلاسيكي بسيطة ولكن ملفتة

إطلالة بالأسود والأزرق الكلاسيكي بسيطة ولكن ملفتة





أعجبنا طريقة تنسيقها للبوزة الطويلة باللون الأسود، مع بنطلون حينز بنفس اللون، لتنسق معهما إكسسورات باللون الأزرق الكلاسيكي، الذي أضاف لمسة مختلفة للوك، إذ اختارت شنطة غوتشي الميني، مع طرحة من الستان اللامع.

هذا الستايل مناسب أكثر للصّبية السمينة، التي تبحث عن ستايل يمنحها، إطلالة رشيقة، وأنيقة بالوقت نفسه.

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إطلالة محايدة بالأبيض من أمينة خان

إطلالة محايدة بالأبيض من أمينة خان





ستايل بسيط بالأبيض، اعتمدته أمينة خان، ببنطلون الـ Paper Bag، عالي الخصر، مع البليزر الأبيض، لإطلالة مستوحاة أكثر من أجواء السفاري، لكن أمينة خان اعتمدت معها الكعب العالي للمسة أنثوية، باللون النود، مع شنطة ميني.

وهذا اللوك سوف يناسب أجواء السفر إذا اعتمدتيه مع السنيكرز أو الأحذية الارضية.

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المعاطف الطويلة مع بوت الساق

المعاطف الطويلة مع بوت الساق





جربي اعتماد المعطف الطويل مع اللمسة الأنثوية باللون الروز، مع الياقة المكشكشة، وبوت الساق الطويل بخامة الفيلفت، مناسب لخروجات النهار اليومية، التي ترغبين فيها بالتألق ولفت الانتباه.

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