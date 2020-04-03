شاهدي سيلفي النجمات خلال الحجر المنزلي 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فايروس كورونا ، تجد النجمات العربيات وسيلة ترفيهية ممتعة وهي التقاط صور السيلفي، ومشاركتها مع الجمهور عبر السوشيال ميديا.



تابعي المزيد: رغم كورونا نادين نجيم تحتفل بعيد ابنتها بـ الحجر المنزلي وبالبيجاما





اليك أجمل سيلفي النجمات في الحجر المنزلي:

سيلفي يارا من الحجر المنزلي







النجمة اللبنانية يارا نشرت صورة سيلفي عبر انستقرام في الحجر المنزلي وعلقت عليها بالقول: " إبتَسِمْ لَيْسَ بالضّرورةِ فَرَحاً، وَإنّما ثقة وتفاؤلاً بأَنَّ الله لَنْ يُخَيّب ظَنّك الجَميل."







النجمة أروى نشرت صورة سيلفي أيضاً عبر انستقرام خلال تواجدها في الامارات وعلقت بالقول: " حاسه انه مر سنين من عمري بعيد عن زوجي و بنتي و اهلي .. وهي كلها كام يوم الله يجمعني بيهم في اقرب فرصه يارب".



Advertisements

سيلفي نانسي نصر الله من الحجر المنزلي





النجمة نانسي نصرالله نشرت صورة سيلفي عبر انستقرام أيضاً في الصباح وهي تضع الماسك من حديقتها وعلقت: " صباح الورد حتّى في زمن الكورونا اليوم الطقس حلو بلبنان....حاولوا تعرّضوا حالكم شوي للشّمس....وإذا فيكن تمشوا شوي لحالكم بالطّبيعة مش غلط....المهمّ تتفادوا التجمّعات البشرية.الله يكون معنا وتمرق هالأزمة بأقلّ ضرر ممكن هالفيروس بيعكس الحقيقة المطلقة.... الطبيعة لا تؤذي اللي بيئذي هوّ الإنسان ....للأسف."



تابعي المزيد: بلوجرز انستقرام أبدعن بالمكياج خلال الحجر المنزلي



النجمة السورية هبة نور نشرت صورة سيلفي عبر انستقرام في الحجر المنزلي وعلقت بالقول:" إنك أقوى بكثير مما تعتقد ... فحافظ على قوتك فهي السبيل لحمايتك ووقايتك ... دمتم جميعاً بألف خير."

سيلفي نوال الزغبي من الحجر المنزلي





النجمة نوال الزغبي نشرت سيلفي عبر انستقرام وهي في الحجر المنزلي وكتبت تعليقاً: " لو استطيع اعادة اول لقاء جمعني بالبعض.... ل إبتسمت لهم واكملت طريقي."

تابعي المزيد:نانسي عجرم خلال الحجر المنزلي: أهتم بعائلتي وبعد كل أزمة هناك بداية جديدة