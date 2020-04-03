هكذا تعتني النجمات بجمالهن في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - التزمت النجمات العربيات الحجر المنزلي بعد انتشار فايروس كورونا، فحافظن على رشاقتهن وجال بشة أجسادهن ، من خلال صورهن والفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا وهن يمارسن الرياضة في المنزل.



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هنا نستعرض كيف ظهرت نحافة النجمات في الحجر المنزلي:





ميريام فارس تمارس الرياضة في الحجر المنزلي



بعضهن نشرن فيديوهات وهن يمارسن الرياضة كالنجمة ميريام فارس التي ظهرت في منزلها وهي تمارس الرياضة بالرغم من الحجر الذي فرض عليها.







أيضاً النجمة ياسمين صبري بقيت محافظة على رشاقتها خلال فترة الحجر المنزلي ونشرت صورتها وهي تمارس الرياضة.



نحافة كارن وازن في الحجر المنزلي





الفاشينيستا كارن وازن نشرت سليفي في الحجر المنزلي تظهر فيها بكامل رشاقتها ويظهر خصرها النحيف بوضوح.



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النجمة مايا دياب بدت في صورتها التي نشرتها عبر انستقرام في الحجر المنزلي برشاقتها المعهودة وأناقتها التي تعودنا عليها.

مايا رعيدي تمارس الرياضة في الحجر المنزلي





ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أيضاً مارست اليوغا في الحجر المنزلي من خلال صورها عبر انستقرام.







النجمة كندة حنا ظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أبيض قصير كشف رشاقة قوامها في الحجر المنزلي.





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كما ان المدونة علا فرحات ظهرت بصورة بالجينز وهي تحمل الهمبرغر وبدت برشاقة واضحة بالرغم من الحجر المنزلي.

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