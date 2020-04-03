طوني فرنينه : يمنع منعاً باتا ترك الشعر مبللاً في ظل كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - في ظل وجودنا في المنزل نحن بحاجة لنصائح الخبراء فيما يتعلق بالعناية بالشعر وطريقة العناية به. سألنا مزين الشعر طوني فرنينه، وهذا ما حذّر منه ودعا لاعتماده:

لا تتركي شعرك مبللاً



يبدأ طوني حديثه بالتحذير من ترك الشعر مبللاً بعد غسله في هذه الظروف، أو في الأيام العادية لأن الماء يؤثر على فروة الرأس ويصيبها بالحساسية، ثم تشقق الفروة ما يعرضها لالتقاط البكتيريا بنسبة أكبر لأن الأوكسجين في الماء 0,5 ما يساعد البكتيريا للتكاثر بشكل أكبر وتبقى في الشعر لمدة 24 ساعة.

أما السيدات اللواتي يستعملن السيشوار في المنزل فيجب أن يبتعدن عن "البيبي ليس" قبل تنشيف الشعر جيداً، بحيث يسمعن أحياناً صوت تبخّر الماء من الشعر، وهذا يعني تعرضه للاحتراق.



أما بالنسبة لوضع القناع على الشعر فيجب أن لا نبالغ بوضع القناع لمدة طويلة؛ حتى لا نزيد من رطوبة فروة الرأس ما يقفل مسامها، ويسبب بتساقط الشعر مع ظهور القشرة.



لهذا تعتبر فترة تطبيق الأقنعة مثالية من 15 إلى 20 دقيقة لا أكثر.

تابعي المزيد :من المنزل : خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر Advertisements



خلطات طبيعية ونصائح

شعر صحي



هذه بعض النصائح للعناية بالشعر التي تعتبر أساسية في كل الأحوال والظروف لشعر صحي.

تناولي الغذاء الصحي المأكولات الغنية بالفيتامينات والمعادن كالعصائر الطبيعية والمأكولات الليفية، والأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب ومشتقاته؛ إذ إن التغذية الجيدة تقوي بصيلات الشعر، وتجعله أكثر قوةً وأقل تكسراً.

تعتبر الزيوت المختلفة التي توضع على فروة الرأس مفيدة للعناية بالشعر؛ مثل زيت الزيتون المفيد لتطويل وتكثيف الشعر، وكذلك زيت جوز الهند وزيت الصبار وزيت اللوز.

للحفاظ على الشعر وإيقاف تساقطه يجب استخدام شامبو من مكونات طبيعية خالية من الباربان والمواد الكيميائية مخصص لنوعية شعرك مع بلسم خاص غني بالمعادن.

يجب الابتعاد عن تمشيط الشعر بعد غسله مباشرةً، لأنه سوف يسقط نصفه في المشط، إذ إن الشعر يكون أكثر ليونةً وهو رطِب وسهل تكسره.

عدم استخدام مجفف الشعر باستمرار خاصةً "البيبي الليس"، الذي يعجل تقصف الشعر من الأطراف، وعدم تعريض الشعر للهواء مباشرةً؛ لأن أطرافه ستتقصف، وتعريضه لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يومياً فترة الظهيرة لاكتساب الفيتامينات المختلفة والحصول على اللمعان المطلوب، وينصح بعدم شدّ الشعر عند ربطه؛ لأنه يسبب الصلع في مقدمة الرأس للفتيات يجب فرده أثناء التواجد في البيت.





قناع زبدة الشيا والزيوت الطبيعية

عناية بالشعر

في وعاء يحتوي على ماء ساخن، ضعي 4 ملاعق من زبدة الشيا حتى تذوب. أضيفي ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت اللافندر وماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً لتحصلي على مزيج متجانس. انتظري حتى يبرد المزيج واستخدميه كقناع على شعرك الرطب لمدة ساعة. تساعد الزيوت الطبيعية على تغذية الشعر، بينما يساعد ماء الورد وزبدة الشيا على منحه ملمساً حريرياً ومظهراً لامعاً ومشرقاً.