وصفات الزيوت الطبيعية لترطيب الشعر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - الزيوت الطبيعية أساسية لـ ترطيب الشعر بأنواعه المختلفة، ولكل صبيّة ترغب في المحافظة على جمال وصحة شعرها، أو علاج مشاكل التلف، وجفاف الشعر، إليكِ وصفاتِ الزيوت الطبيعية لترطيب فعال لشعركِ.
وصفة زيت العرعر مع زيت اللوز الحلو
المكونات
- 10 قطرات من زيت العرعر
- 3 قطرات من زيت اللوز الحلو
- ملعقة كبيرة عسل نحل
- ملعقة كبيرة مايونيز
طريقة تحضير الماسك
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر بالكامل.
غطي شعركِ بالغطاء البلاستيكي أو بأكياس النايلون.
اُتركي الخليط على شعركِ لمدة 4- 5 ساعات ثم اشطفيه بالماء.
كرري الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتغذية شعركِ.
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زيت الجوجوبا مع زيت الأرغان
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا
- 3 قطرات من زيت السمسم
- ملعقة صغيرة زيت الأرغان
- ملعقة كبيرة زيت الزيتون
طريقة تحضير الماسك
اُخلطي الزيوت مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر المبلل.
غطّي شعركِ بفوطة دافئة.
اُتركي الخليط على شعركِ لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.
كرري الماسك مرة كل أسبوع لترطيب الشعر.
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ماسك زيت الزيتون مع زيت خروع
- ملعقة كبيرة زيت خروع
- 3 ملاعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة تحضير الماسك
اُخلطي زيت الزيتون مع زيت الخروع، وضعيها على الشعر بالكامل.
غطّي شعركِ بالغطاء البلاستيكي.
اُتركي الخليط على شعركِ لمدة 4- 5 ساعات ثم اشطفيه بالماء.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لترطيب الشعر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.