وفري.. طريقة عمل الجبن الكريمي

الجبن الكرميي من أغلى أنواع الجبن البيضاء على كافة أنواعها، وهو يدخل في استخادامت كثير من الصوص وفروستنج الحلويات، وبخطوات بسيطة يمكنك إعداده في المنزل توفيرا للنفقات. المقادير كيلو لبن. ربع كوب خل. ربع كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة. رشة ملح. طريقة التحضير يوضع اللبن على النار حتى يصبح دافئا ثم يضاف الخل ويقلب جيدا. Advertisements الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه مثل قوام اللبن القاطع. يصفى الخليط وهو ساخن حتى يفصل القوام الكريمي عن الشرش. يوضع الخليط الكريمي في الخلاط مع رشة الملح والزبدة. يخلط الجبن جيدا حتى تحصلي على قوام الجبنة الكريمي. تحفظ في الثلاجة. إذا احتاج الخليط لكمية لبن إضافية، يوضع لبن على النار حتى يدفئ ويضاف الخل ثم يوضع في الخلاط مع الخليط الكريمي بدون إضافة زبدة.

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