وسط الحالات التي يعلن عنها يوميا، أعلنت الممثلة التركية الشابة جانسن تشيكيلي إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت جانين عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عبر خاصية "الستوري": "بعدما كنت أعتقد أنني أعاني من التهاب الشعب الهوائية والحساسية منذ 20 يوما، خضعت لفحص كورونا الأسبوع الماضي وظهرت النتيجة إيجابية".
وشاركت جانسن تشيكيلي في مسلسل "الطائر المبكر" بدور إيسال، وأدّت أخيرا دور زينب شقيقة شولة في مسلسل "الطفل".
يذكر أن اليوم أعلنت السلطات التركية، وفاة جميل تاني أوغلوا أستاذ الطب الباطني في جامعة إسطنبول ليكون بذلك أول طبيب يتوفى بسبب فيروس كورونا في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الممثلة التركيّة جانسن تشيكيلي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.