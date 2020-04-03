إصابة الممثلة التركيّة جانسن تشيكيلي بفيروس كورونا

وسط الحالات التي يعلن عنها يوميا، أعلنت الممثلة التركية الشابة جانسن تشيكيلي إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت جانين عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عبر خاصية "الستوري": "بعدما كنت أعتقد أنني أعاني من التهاب الشعب الهوائية والحساسية منذ 20 يوما، خضعت لفحص كورونا الأسبوع الماضي وظهرت النتيجة إيجابية".

وشاركت جانسن تشيكيلي في مسلسل "الطائر المبكر" بدور إيسال، وأدّت أخيرا دور زينب شقيقة شولة في مسلسل "الطفل".

يذكر أن اليوم أعلنت السلطات التركية، وفاة جميل تاني أوغلوا أستاذ الطب الباطني في جامعة إسطنبول ليكون بذلك أول طبيب يتوفى بسبب فيروس كورونا في تركيا.