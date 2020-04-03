الامارات | مجموعة «كول هان» الرجالية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «كول هان» الرجالية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت «كول هان»، العلامة التجارية الأميركية، أحدث منتجاتها، «أورجنغراند ألترا»، التي أعلنت بأنها مستقبل الأحذية الرجالية، وهو أول مزيج حقيقي من التكنولوجيا المبتكرة والحرفية التقليدية، التي تم تصميمها بأحدث التقنيات، والتي تعتمد على مجموعة من المواد المحسنة، التي توفر تناسباً فورياً، وعودة فائقة للطاقة، وبنية خفيفة الوزن للغاية، التي تعين على ارتدائها طوال اليوم.

تم تطوير المجموعة مع نظام ذكي يوفر وسادة للقدم، ذات كثافة مزدوجة وعالية لحجم يعين على الإحساس بالنعومة والراحة، التي يمكن ارتداؤها بطريقة عملية ومريحة دون إقحام، كما تم تحسين كل مكون من التصميم العلوي إلى كثافة الرغوة لتقليل الوزن، حتى يتمكن من المضي قدماً أكثر من أي وقت مضى.

وقال الرئيس التنفيذي للإبداع في «كول هان» سكوت بات: «خلال عملية التصميم الخاصة بنا، ظللنا مخلصين للأيقونة التي كانت رائدة ما أصبحت عليه الأحذية العصرية، بينما من الداخل إلى الخارج أحدثت ثورة في هذا النمط الأساسي لهذا اليوم».