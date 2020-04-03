الامارات | حملة «لا تفقد البصر أبداً» من «أوكلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «لا تفقد البصر أبداً» من «أوكلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجلب برنامج Authentic Prescription من Oakley طاقة جدية إلى الميدان، في حملة تشجع على حماية النظر مع لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الإسباني الشهير خافي مارتينيز، الذي يجلب أسلوبه ومرحه للمساعدة في تسليط الضوء على التوازن المثالي للمجموعة من الوظائف العالية والجمال التصميمي المميز.

من خلال تقديم حلول الرؤية الطبية، التي يثق بها أفضل الرياضيين في العالم، تم تصميم المجموعة بمواد عالية الأداء وتقنيات مبتكرة وتصميمات تقدمية تم إنشاؤها لتوفير مزايا رؤية لا مثيل لها، والراحة طوال اليوم للرياضة والحياة في ما بعد.

وتتضمن التشكيلة الرئيسة كل من تصميم Apparition التي تم تصميمها بواجهة خفيفة الوزن للغاية مع ميزات الفولاذ المقاوم للصدأ، إضافة إلى Base Plane R ذات العدسة المربعة، وشكل العدسة المستديرة، المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، بتصميم أنيق ونحيل، كما تقدم التشكيلة أيضاً Money Clip المستوحى من روح التصميم أن القليل هو أكثر، بصورة ظلية مستديرة وكلاسيكية مع إطار مصنوع بالكامل من التيتانيوم، لتحقيق توازن مثالي بين البساطة والتطور، وDeadbolt، وهو تصميم عدسة مكبرة متطور ومزوّد بتقنية عدسة Prizm TM.