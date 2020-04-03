الامارات | موضة صيف 2020 للرجال.. كلاسيكية مرحة وطبعات لا متناهية

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة صيف 2020 للرجال.. كلاسيكية مرحة وطبعات لا متناهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغيّر السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحُمى على منصّات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة، لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

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تميل الموضة الرجالية لربيع وصيف 2020 إلى تعزيز الراحة الشديدة، والميل الواضح إلى القصّات الواسعة، التي تبدو كبيرة المقاس، إضافة إلى ظهور بعض الصيحات القادمة تسعينات القرن الماضي، غير البعيد كثيراً، سواء في الاعتماد على فكرة أطقم متطابقة السترات والسراويل، أو كثافة الطبعات والألوان.. وهنا عدد من الصيحات التي يمكن أن تتناسب مع الرجل العربي والخليجي:

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