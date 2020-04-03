الامارات | 52 محاضرة وكتاباً مجانياً عبر منصة «بادري للمعرفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 52 محاضرة وكتاباً مجانياً عبر منصة «بادري للمعرفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوفر الأكاديمية الإلكترونية، التابعة لـ«أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، للأفراد في شتى أرجاء العالم، تسع دورات إلكترونية مجانية متنوعة على الموقع الإلكتروني التابع لها، تتضمن 52 محاضرة، وتقدم حزمة من المصادر المعرفية في قطاعات ريادة الأعمال، والتطوير المهني، والثقافة، والعلوم، باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى باقة من الكتب الإلكترونية.

وتأتي هذه الدورات متسقة مع أهداف «أكاديمية بادري»، الرامية إلى تنويع المهارات الوظيفية، وتطوير أدوات العمل، والارتقاء بالقدرات الفردية للأشخاص، والوصول إلى الكفاءة المطلوبة، وتحقيق ميزة التنافسية، ويمكن للأفراد المشاركة في الدورات عبر الرابط:

www.badiriacademy.org/‏‏‏courses

وتعكس الدورات رؤية «بادري» في توسيع انتشار المعرفة وتسهيل الوصول إليها، حيث تتيح للأفراد أينما كانوا إمكانية الدخول والمشاركة مجاناً عبر الموقع الإلكتروني، أو بتحميل التطبيق الإلكتروني عبر أنظمة (آي أو إس) أو (الأندرويد)، واختيار الدورة التي تتناسب وتطلعاتهم، وهم في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج، ما ينسجم اليوم مع سياسة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

سيحصل المشاركون على تسع دورات إلكترونية مجانية، هي: «مبادئ الصيرفة والتمويل الإسلامي»، و«كيف تستطيع ضمان نجاحك في عالم اقتصاد المعلومات المتقلب»، و«كيف تصمم وظيفة أحلامك»، و«المشروع البشري»، و«وجّهني! نظرة عامة على طلبات التقديم في الكليات الأميركية»، و«مدخل إلى التدوين في قطاع الأعمال»، و«أربعة ملايين خيط: عمال الملابس في بنغلاديش»، و«عقلية وادي السيليكون»، و«العقلية الصحيحة لتصبح بطل الرواية».

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وتقدم أكاديمية بادري ضمن منصتها الإلكترونية أربعة كتب إلكترونية، تتيح لزوار الموقع الإلكتروني تحميلها وانتقاء النموذج الملهم لشخصيتهم وتوجهاتهم المستقبلية، وتتضمن كتاب «أفضل نسخة من نفسك»، حيث تشارك رائدة الأعمال البرازيلية بيل بيسي خبراتها مع الآخرين، وتطلعهم على أهمية وفاء الإنسان لقيمه وأحلامه، والمحافظة عليها.

وفي كتابيها الثاني والثالث «الفتاة البرازيلية من سيليكون فالي»، و«الفتاة البرازيلية من سيليكون فالي 2»، تبين بيسي أن المسؤولية وريادة الأعمال عنصران متوازيان يسيران معاً، كما تقدم العديد من النصائح للأشخاص، وتمهد لهم الطرق التي تجعل منهم أبطال روايات حياتهم الخاصة، كما تعرج على بعض المواقف الريادية التي تؤدي إلى تغيير الحياة، أما في الكتاب الرابع «البحث عن الأبطال الخارقين»، فتكشف رائدة الأعمال البرازيلية عن الأسرار السلوكية الصغيرة، التي يمكن أن تحول الآخرين إلى أشخاص ناجحين، يقودون التغير في مجتمعاتهم، ويحققون أحلامهم بشغف.

العالم بين يديك

تعتبر أكاديمية بادري الإلكترونية منصة تعلّم إلكترونية تفاعلية مفتوحة للجميع، ومبنية بالتعاون مع «فازينوفا»، شريك التطوير الفني، على نموذج المساقات المفتوحة على الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر حزمة من المصادر المعرفية في قطاعات الأعمال، وريادة الأعمال، والتطوير المهني، والثقافي، والعلوم، باللغتين العربية والإنجليزية، وتعمل الأكاديمية الإلكترونية دوماً على التوسع في البرامج واللغات بشكل دوري.

- تقدم أكاديمية «بادري» ضمن منصتها الإلكترونية 4 كتب إلكترونية.

- الدورات تتيح إمكانية الدخول مجاناً عبر الموقع الإلكتروني.