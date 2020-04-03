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الامارات | مؤلفة «هاري بوتر» تطلق موقعاً إلكترونياً لمواجهة ملل الحظر

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت ج. ك. رولينج، المؤلفة التي تعد كتبها الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، موقعاً إلكترونياً جديداً، يعرض محتوى من روايات سلسلة «هاري بوتر»، في محاولة للمساعدة في التغلب على الملل الذي يعانيه ملايين الأطفال العالقين في المنازل خلال فترة الحظر.

وقالت الكاتبة البريطانية رولينج (‏54 سنة)‏ إن منصتها الجديدة «هاري بوتر آت هوم» تستهدف الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة في شتى بقاع العالم بسبب جائحة المستجد (كوفيد - 19).

ويتضمن الموقع روابط لنسخ مجانية من العمل الأول ضمن سلسلة هاري بوتر، رواية «هاري بوتر آند ذا فيلوسوفرز ستون» أو (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، التي صدرت عام 1997، المتاحة ككتاب إلكتروني أو كتاب صوتي بمجموعة من اللغات.

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تستهدف الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة في شتى بقاع العالم بسبب «كورونا».

1997

صدرت الطبعة الأولى من سلسلة «هاري بوتر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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