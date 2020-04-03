الامارات | عالم صيني: عدم ارتداء الأقنعة الطبية خطأ كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم صيني: عدم ارتداء الأقنعة الطبية خطأ كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جورج جاو: «إن التباعد الاجتماعي هو الاستراتيجية الأساسية للسيطرة على الأمراض المعدية، خصوصاً أمراض الجهاز التنفسي. ونستخدم بدايةً استراتيجيات غير دوائية، لعدم توافر أي مثبطات أو عقاقير محددة أو لقاحات. وثانياً، من الضروري عزل المصابين. وثالثاً، يجب إجراء حجر صحي على الأشخاص الذين كانوا على تماس مع المرضى. ورابعاً، يجب تعليق التجمعات العامة. وخامساً، تقييد الحركة، ويشمل ذلك حظر التجول».

وجاء في تقرير لـ«مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» أنه عند سؤاله عن الأخطاء التي ترتكبها الدول الأخرى في رأيه، قال جاو: «إن الخطأ الكبير في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في رأيي أن الناس لا يرتدون أقنعة واقية؛ ينتقل هذا الفيروس عبر الرذاذ والاتصال الوثيق مع المصابين. وتلعب قطرات الرذاذ دوراً أساسياً في حدوث العدوى، لذا يجب ارتداء قناع واقٍ، إذ تخرج هذه القطرات دائماً من الفم عند التحدث. ويوجد عدد كبير من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض، وقد تمنع الأقنعة الطبية تلك القطرات التي تحمل الفيروس من الانتشار وإصابة الآخرين».

ويشرف جاو على 2000 موظف، أي ما يعادل خمس طاقم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو أحد الباحثين النشطين في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وكان جزءاً من فريق دراسة تسلسل فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19.