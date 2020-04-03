الامارات | «الناشر الأسبوعي».. تأثيرات «كورونا» و«الحياة عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشر الأسبوعي».. تأثيرات «كورونا» و«الحياة عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» على مختلف مناحي الحياة في العالم، خصوصاً على الجانب الثقافي، مشيرة إلى التحول إلى بدائل رقمية لمواصلة الفعل الثقافي. وتحت عنوان «كورونا.. الحياة عن بُعد» رصدت المجلة التحول الرقمي وتأثيرات انتشار الفيروس.

ونشرت المجلة التي تصدر عن «هيئة الشارقة للكتاب» حواراً مترجماً مع المفكر الفرنسي «إدغار موران»، وهو في سن الـ98، والذي أكد أن الحضارة الأوروبية تتدهور أكثر مما تتقدم. وتضمن العدد تقريراً عن مبادرة «مكتبات الشارقة العامة» بتوفير ستة ملايين مصدر معرفي بأكثر من 10 لغات للقراء في العالم، عبر «المكتبة الرقمية» مجاناً لمدة ثلاثة أشهر.

كما اشتمل العدد على حوارات مع ناشرين وأدباء ، فضلاً عن أخبار الإصدارات الجديدة.